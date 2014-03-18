На севере Индии 25 человек погибли в ДТП с участием автобуса

Авария произошла во время транспортировки паломников до священного города Ямунотри.

По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Индии. Об этом рассказали местные журналисты из издания India Today. В СМИ уточнили, что инцидент зафиксирован на территории штата Уттаракханд, расположенного на севере страны, в воскресенье 5 июня. Во время ДТП транспортное средство перевозило из штата Мадхья-Прадеш 28 паломников.

Трагедия произошла на трассе до священного для индуистов города Ямунотри в Гималаях. Правоохранительные органы и сотрудники государственной службы реагирования на чрезвычайные происшествия (индийская служба SDRF) проводят спасательную операцию выживших. Руководитель МВД Амит Шах выразил свои соболезнования семьям жертв. Глава штата Уттархкханд Пушкар Сингх Дхами приказал профильным структурам провести расследование происшествия.

Также индийский премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате денежной компенсации семьям погибших. Выплаты составят 200 тысяч рупий (2,5 тысячи долларов), а пострадавшим выдадут по 50 тысяч рупий (644 доллара).

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Фото и видео: YouTube / MOJO STORY