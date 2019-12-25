На трассе "Нарва" в Ленобласти произошло ДТП со смертельным исходом

Также пострадали два человека, в том числе ребёнок.

На трассе А-180 в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Сообщение об аварии на 57 км трассы А-180 "Нарва" поступило в экстренные службы около 20:50. На участке столкнулись LADA и Daewoo Matiz. В результате лобового столкновения один человек погиб, пострадали еще двое, в том числе ребёнок.

Подробности ДТП уточняются.

На прошлой неделе мотоциклист погиб в аварии на дороге под Гатчиной. Авария попала на видео.

Фото: ВКонтакте / Дорожный Контроль Ленинградская Область