Мотоциклист погиб в аварии на дороге под Гатчиной

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мотосолидарность ДТП".
Авария произошла на 69 км в Большеколпанском сельском поселении. По предварительной информации, 31-летний мотоциклист двигался за автомобилем BMW, совершающим обгон по встречной полосе. Не успев завершить маневр, мотоциклист столкнулся с фурой, движущейся во встречном направлении.
Разыскиваются родственники и знакомые погибшего.
На прошлой неделе мотоциклист погиб в ДТП на Выборгском шоссе.
Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП
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