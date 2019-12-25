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Мотоциклист погиб в аварии на дороге под Гатчиной
Сегодня, 15:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мотоциклист погиб в аварии на дороге под Гатчиной

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Он двигался за автомобилем BMW, совершающим обгон по встречной полосе.

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мотосолидарность ДТП".

Авария произошла на 69 км в Большеколпанском сельском поселении. По предварительной информации, 31-летний мотоциклист двигался за автомобилем BMW, совершающим обгон по встречной полосе. Не успев завершить маневр, мотоциклист столкнулся с фурой, движущейся во встречном направлении.

Разыскиваются родственники и знакомые погибшего.

На прошлой неделе мотоциклист погиб в ДТП на Выборгском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: гатчина, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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