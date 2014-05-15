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Появилось видео ДТП с фурой под Гатчиной, в котором погиб мотоциклист

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Судя по кадрам, черная иномарка заканчивала обгон и успела уйти от столкновения, а байкер въехал в грузовик.

Столкновение мотоцикла с большегрузом на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, которое произошло днём 1 июня, попало на видео.

По уточненным данным, около 13:00 на 69-м километре трассы Р-23 "Псков" 30-летний петербуржец на мотоцикле HondaCB-400 лоб в лоб столкнулся с грузовиком "Рено". Момент аварии попал на запись видеорегистратора большегруза, который ехал следом за участником ДТП. 

Судя по кадрам, черная иномарка заканчивала обгон и успела уйти от столкновения, а байкер въехал в грузовик. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП
Видео: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП (Виталий Сидоров)

Теги: гатчина, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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