Появилось видео ДТП с фурой под Гатчиной, в котором погиб мотоциклист

Судя по кадрам, черная иномарка заканчивала обгон и успела уйти от столкновения, а байкер въехал в грузовик.

Столкновение мотоцикла с большегрузом на федеральной трассе в Гатчинском районе Ленинградской области, которое произошло днём 1 июня, попало на видео.

По уточненным данным, около 13:00 на 69-м километре трассы Р-23 "Псков" 30-летний петербуржец на мотоцикле HondaCB-400 лоб в лоб столкнулся с грузовиком "Рено". Момент аварии попал на запись видеорегистратора большегруза, который ехал следом за участником ДТП.

Судя по кадрам, черная иномарка заканчивала обгон и успела уйти от столкновения, а байкер въехал в грузовик. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Видео: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП (Виталий Сидоров)