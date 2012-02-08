Тихвин станет столицей "Серебряного ожерелья России"

Чтобы достойно встретить гостей в 2025 году, тихвинские власти активизировались в подготовке специальных туристических мероприятий и маршрутов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пояснил выбор города Тихвина в качестве центра туристического маршрута "Серебряное ожерелье России" в наступившем году. Тихвин обладает уникальным историко-культурным потенциалом, сочетающим религиозные святыни, богатое культурное наследие и военные страницы истории, пишет spb.aif.ru.

Основные достопримечательности города, такие как Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь XVI столетия, дом-музей знаменитого русского композитора Николая Римского-Корсакова и канал Тихвинской водной системы XIX века, являются знаковыми объектами не только регионального, но и федерального масштаба.

Чтобы достойно встретить гостей в 2025 году, тихвинские власти активизировались в подготовке специальных туристических мероприятий и маршрутов. Администрация Ленинградской области поддержит инициативу финансированием благоустройства и организационными ресурсами, способствующими развитию туризма в регионе.

Официально статус туристической столицы "Серебряного ожерелья России" Тихвин получит 9 июля 2025 года. Дата выбрана неслучайно: именно в этот день верующие отмечают важное церковное событие — День явления Тихвинской иконы Божьей Матери и её возвращения в Россию.

Ранее мы сообщили о том, что н"Ночь музеев" в Ленобласти охватит 30 площадок.

Фото: Правительство Ленобласти