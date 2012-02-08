"Ночь музеев" в Ленобласти охватит 30 площадок

В рамках мероприятия музеи "Дороги жизни" подготовили впечатляющие тематические программы, посвящённые военным страницам истории Ленинграда и Победы.

В пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в нынешнем году акция "Ночь музеев", намеченная на 17 мая, объединяет тридцать музейных площадок региона вокруг единой темы "Герои".

В рамках мероприятия музеи "Дороги жизни" подготовили впечатляющие тематические программы, посвящённые военным страницам истории Ленинграда и Победы. Посетители узнают личные истории героев через экспозиции, такие как "Прорыв блокады", экспозиция "Кобона", рассказывающая о легендарном мостике, связывающем берега Ладожского озера, "Дом авиаторов" и выставка штаба автомобилистов.

Отдельным направлением работы станет Международный центр реставрации, где зрители получат уникальную возможность почувствовать себя настоящими хранителями исторических артефактов, научившись восстанавливать старинные письма и важные исторические документы.

Ночь музеев — это ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. С наступлением вечера десятки учреждений по всей России открывают свои двери для посетителей с особыми программами, экскурсиями, мастер-классами, театрализованными постановками и необычными экспозициями. Piter.tv выяснил, какие программы подготовили музеи нашего города на этот раз, и на что стоит обратить внимание как любителям классики, так и тем, кто любит посещать неординарные экспозиции.

Фото: официальный портал акции "Ночь музеев" в Ленобласти