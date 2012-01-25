Ночь музеев в Петербурге: программа мероприятий и самые интересные локации

Ночь музеев — это ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев. С наступлением вечера десятки учреждений по всей России открывают свои двери для посетителей с особыми программами, экскурсиями, мастер-классами, театрализованными постановками и необычными экспозициями.

Петербург, как культурная столица страны, традиционно становится одним из главных участников события. Piter.tv выяснил, какие программы подготовили музеи нашего города на этот раз, и на что стоит обратить внимание как любителям классики, так и тем, кто любит посещать неординарные экспозиции.

Как будет проходить "Ночь музеев" в Петербурге?

Ночь музеев в Петербурге состоится в ночь с 17 на 18 мая. В этом году акция объединит 140 культурных учреждений, включая музеи, галереи, библиотеки, выставочные площадки и концертные залы, посвящённая героям истории и культуры. Каждое заведение разработало уникальную программу мероприятий: посетители смогут насладиться выставками, музыкальными выступлениями, театральными постановками, экскурсиями, творческими занятиями, историческими реконструкциями и конкурсами.

Проект ежегодно пополняется новыми участниками: в 2025 году к нему присоединились 11 музеев. Некоторые заведения предложат вечернюю программу с 18:00 до 23:00, а некоторые останутся открытыми всю ночь до 6 утра. Всю необходимую информацию можно найти на официальном портале акции.

ТОП-10 классических музеев Петербурга, участвующих в Ночи музеев-2025

1. Петропавловская крепость

Адрес: Петропавловская крепость, 3

Длительность программы: с 18:00 до 06:00

Программа "Герои кино в Петербурге" погрузит зрителей в атмосферу легендарных кинокартин, съемки которых проходили в Петропавловской крепости. В ночную прогулку включены сцены из популярных фильмов, таких как "Петр I", "Остров сокровищ", "Невероятные приключения итальянцев в России", "О бедном гусаре замолвите слово". Фрагменты этих лент оживут в исполнении артистов из Петербурга, воплотившихся в образы любимых персонажей.

Соборная площадь наполнится мелодиями и песнями из отечественных фильмов, снятых в нашем городе. Помимо театрализованного представления, в Инженерном корпусе организуется выставка "Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка". Здесь можно проследить, как менялся кинематографический облик Петербурга начиная с 1910-х годов вплоть до современности, а также узнать подробнее о местах съемок, ставших культовыми киноплощадками.

2. Академическая Капелла

Адрес: набережная реки Мойки, 20

Длительность программы: с 18:00 до 06:00

Музыканты поведают зрителям захватывающие истории о выдающихся деятелях искусства: великих композиторах, чьи произведения преобразили музыкальный мир и оставили неизгладимый след в культуре человечества, вдохновляющих литературных образах, обретших жизнь благодаря звучащей музыке, а также реальных личностях, преодолевавших жизненные испытания, сложности судьбы и внутренние противоречия.

Программа концерта включает выступления известных солистов и коллективов капеллы, петербургских талантливых исполнителей, начинающих музыкантов и камерных ансамблей. Традиционно центральным событием станет выступление хора "Fortis", которое состоится в парадном дворе.



3. Шереметевский дворец

Адрес: набережная реки Фонтанки, 34

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

В "Ночь музеев" Шереметевский дворец представляет вниманию посетителей пять уникальных экскурсионных маршрутов, раскрывающих темы мужества и самоотверженности исторических деятелей, имена которых навсегда вписаны в историю нашей страны.

Первый маршрут под названием "Шереметевы в судьбе России" повествует о славных представителях рода Шереметевых, ставших героями Полтавской баталии, эпохи правления императора-миротворца Александра III. Второй маршрут, получивший название "От мифа до подвига", погружает слушателей в мир музыкального фольклора и легенд, одновременно рассказывая о настоящем герое — создателе первой профессиональной школы игры на балалайке и основателе первого русского народного оркестра Василии Андрееве. Третий маршрут носит символичное наименование "Музыка побед": здесь посетителям предлагается знакомство с редкими экземплярами музыкальных инструментов разных столетий и осознание их особой роли в периоды войны и мира. Четвертый маршрут посвящен формированию уникальной коллекции музыкальных инструментов, хранящейся в музее дворца. Завершается программа особенным маршрутом номер пять — моноспектаклем "Мы со смертью стояли рядом". Этот спектакль основан на воспоминаниях участницы Великой Отечественной войны, сотрудницы ленинградского Радиокомитета в блокаде, поэтессы, фронтового журналиста и артистки Нины Токуновой, воссоздавая атмосферу военных лет через архивные материалы, письма и стихотворения той эпохи.

4. ЦВЗ "Манеж"

Адрес: Исаакиевская площадь, 1

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

В рамках акции в "Манеже" откроется специальная выставка под названием "ВЕЛИКАЯ СТРАНА — ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 1941–1945". Экспозиция посвящена важнейшему историческому событию — испытанию, выпавшему на долю Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, показывая суровую реальность повседневной жизни в военный период и отражая огромную роль трудового фронта в достижении победы.

Выставка подробно освещает судьбу героев тылового труда, сталкиваясь с невероятными лишениями и невзгодами, чей тяжкий подвиг неразрывно связан с достижениями вооруженных сил. Отдельные секции представляют масштабы преобразования основных областей жизни общества — транспорта, экономики, науки, медицины, сельского хозяйства и культуры, адаптируемых к условиям военной обстановки.

5. Кунсткамера

Адрес: Университетская набережная, 3

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Главная тема "Ночи музеев" в стенах Кунсткамеры — прославленные деятели отечественной науки. Среди них — царь-реформатор Пётр Великий, основавший первый российский музей, знаменитый учёный и просветитель Михаил Ломоносов, первопроходцы-исследователи и другие выдающиеся учёные, чья деятельность привела к созданию бесценных коллекций редких экспонатов.

Для посетителей в ночное время откроются двери постоянной экспозиции "Петровская кунсткамера, или Башня знаний", этнографических залов первого и второго этажей, а также недавно открывшегося в декабре 2024 года зала, посвящённого академику Михаилу Васильевичу Ломоносову.

Имперский зал предложит гостям разнообразные развлечения: интерактивные викторины и концерты этнических коллективов. Выступления Саян Артын с традиционным тувинским горловым пением, бурятского ансамбля народной музыки "Мунгэн шурэнууд", исполнительница традиционных песен на варгане и шаманском бубне Вероника Беляева-Сачук подарят участникам незабываемую культурную программу.

6. Лютеранская церковь Святой Екатерины

Адрес: Большой проспект В. О., 1а

Длительность программы: с 18:00 до 6:00

В лютеранской церкви святой Екатерины праздник "Ночь музеев" пройдет под лозунгом "Орган: главный герой". Орган заслуженно считается королём музыкальных инструментов, обладая огромным диапазоном звуков, богатым спектром тембров и яркими динамическими оттенками, позволяющими соперничать с целым симфоническим оркестром. Но история инструмента начинается гораздо раньше, и ее главным протагонистом оказывается вовсе не орган, а греческое божество Пан, покровитель пастухов и земледелия. Подробности мифа раскроются в программе формата "концерт-комментарий". Во время мероприятия под высокими куполами храма ожившие персонажи библейских историй перенесут вас в прошлое, а известные композиторы прошлых эпох поделятся собственными жизненными эпизодами и впечатлениями.

7. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Адрес: Литейный проспект, 53

Длительность программы: с 18:00 до 6:00

Сад Фонтанного Дома превратится в пространство удивительного путешествия "До края света". Главный герой ночи — поэт, ученый-востоковед Владимир Шилейко. Весной тревожного 1918 года, находясь в холодных комнатах квартиры, окна которой выходили в сад Фонтанного Дома, он работал над переводом знаменитой шумерской поэмы "Энума Элиш", диктуя текст супруге Анне Ахматовой.

В саду Фонтанного Дома публика сможет услышать древние шумерские гимны в оригинальном джазовом прочтении коллектива Гайворонских и исполнителя Александра Кошкидько (18:00), танцевальную интерпретацию шумерских мифов "Шествие в небытие" от танцевальной студии East-26 (20:00 и полночь), живую музыку от коллектива Loo4shiy & Ojo Rojo (полночь), оригинальные аранжировки оркестра "Симфонические твари" (22:00) и импровизации музыканта Руста Позюмского (20:00).

Спектакль, посвященный биографии Николая Гумилёва, начнется в 2 часа ночи, а в 4 часа — необычное представление "Поэзия жеста" театра пластики рук Hand Made. Весь вечер открыта экспозиция музея с возможностью прослушивания аудиогида, работает уютное Литературное кафе и креативная Мастерская моды, названная в честь шумерской царицы Пуаби.

8. Музей‑квартира А. А. Блока

Адрес: улица Декабристов, 57

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Программа будет посвящена главным героям творчества Александра Блока, среди которых самой известной остается таинственная Незнакомка. Посетителям доступен выбор между театрализованной экскурсией по самому музею и пешей прогулкой по живописному району Коломна, участие в творческой мастерской с фотоссесией.

Экскурсанты узнают, почему мягкий романтик Блок воспринимался современниками как воплощение духа эпохи, авторитет и ориентир, как его поэзия поддерживала дух народа в тяжелые времена Великой Отечественной войны, помогая сохранять человеческое достоинство и стойкость. На выставке "Незнакомка. Три видения", сопровождаемой выразительным исполнением стихов театром-студией "Штрих", звучит голос коллег и друзей Блока, для которых встреча с ним стала поворотным моментом жизни.

9. Музей железных дорог России

Адрес: Библиотечный переулок, 4, корп. 2, стр. 1

Длительность программы: с 18:00 до 06:00

Комплекс музейных экспозиций компании ОАО "РЖД", находящийся рядом с Балтийским вокзалом, открывает посетителям страницы богатой истории отечественного железнодорожного транспорта. Гордостью музея является уникальная коллекция, насчитывающая 118 образцов железнодорожных машин, собиравшаяся на протяжении трёх десятилетий.

Здесь представлена внушительная подборка моделей первых русских и зарубежных паровозов, бережно отреставрированные локомотивы предыдущих эпох, знаменитые вагоны исторического поезда-экспресса "Красная стрела", демонстрационный образец паровоза в разрезе, а также образцы специализированных и военных железнодорожных механизмов.

10. Санкт-Петербургский Планетарий

Адрес: Александровский парк, 4

Длительность программы: с 18:00 до 06:00

В звездном зале Санкт-Петербургского планетария пройдет мероприятие, посвященное людям, оставившим яркий след в изучении небесных просторов. Зрителей ждет рассказ о научных учреждениях и ученых, чей вклад в изучение космического пространства приблизил Победу в Великую Отечественную войну. Вам покажут путь пионеров космонавтики, стоящих у истоков освоения Вселенной, и современных исследователей, продолжающих их дело.

Планетарий раскроет секреты космических путешествий, объясняющих, почему даже в эпоху стремительных технологических прорывов межзвёздные экспедиции остаются сложными и порой непредсказуемыми предприятиями.

ТОП-10 самых необычных музеев Петербурга для посещения в Ночь музеев-2025

1. Стрит-арт хранение

Адрес: Кожевенная линия, 40е, пом. 19, 2 этаж

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Посетители смогут взглянуть на закрытые ранее архивы публичных арт-фестивалей и увидеть эксклюзивные произведения уличных мастеров из приватных собраний. Экскурсии затронут важность вкладов энтузиастов в изучение стрит-арта, а также осветят влияние отдельных коллекционеров и собирателей на развитие мировой художественной культуры, ведь порой именно они определяли направление и динамику её развития.

2. Нарвские Триумфальные ворота

Адрес: Площадь Стачек

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Нарвские Триумфальные ворота — экспонат Музея городской скульптуры и главный герой: памятник, монументальная скульптура и музей одновременно. Сооружению недавно исполнилось 190 лет: для памятника это не так много, но он может многое рассказать о своей жизни.

Гостей программы "Герой № 42" ждет история Нарвских ворот начиная с торжественной встречи победителей в войне с Наполеоном в 1814 году до наших дней, а также рассказы о людях, благодаря которым был возведен монумент, и о героях, в честь которых он появился. Посетители узнают, сколько имен увековечено на Нарвских воротах, почему там нет имени Кутузова, но есть имя другого героя.

3. Киностудия "Ленфильм"

Адрес: Каменноостровский проспект, 10

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

История кино и его герои создаются из множества элементов: операторских кадров, режиссёрских решений, актёрских образов, представленных зрителю на экране. В "Ночь музеев" состоится просмотр художественных фильмов, посвящённых известным личностям: в 18:00–19:30 покажут картину "Проверка на дорогах" режиссёра Алексея Германа, в 20:00–21:30 — фильм "Монолог" Ильи Авербаха, а в 22:00–23:30 — ленту "Дело Румянцева" Иосифа Хейфица. Киноэксперты проведут авторские комментарии, рассказав о съёмочном процессе, особенностях картин и их ценности для мирового кинематографа.

Кроме того, в этот вечер гости смогут присоединиться к экскурсии по первому павильону киностудии, где проходят практику студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, создавая свои дипломные проекты. Особый интерес вызывает новая выставка "Герои „Ленфильма"", посвящённая жизни и творчеству знаменитых кинематографистов в годы Великой Отечественной войны.

4. Музей советских игровых автоматов

Адрес: Конюшенная площадь, 2в

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

В рамках акции "Ночь музеев" Музей советских игровых автоматов приглашает гостей пройти тропинками сказочных миров, вдохновивших создателей знаменитых игровых аппаратов советской эпохи: "Конек-Горбунок", "Снежная Королева" и "Репка".

Программа включает познавательные лекции, увлекательные мастер-классы и занимательные викторины, предназначенные как детям, так и взрослым. Специально для малышей устроен кукольный театр, предусмотрена яркая фотозона и увлекательная экскурсия по необычным аппаратам. Каждый гость получит комплект из пяти жетонов для игры.

5. Интерактивный центр истории метрополитена

Адрес: улица Одоевского, 29

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Главными действующими лицами программы "Ночь музеев" станут те, кто вдохнул жизнь в уникальное пространство ленинградской и петербургской подземки — мастера архитектуры, проектировщики станций, инженеры-метростроевцы, машинисты поездов, станционные дежурные и диспетчеры.

Вечер посвятят памяти конструкторов, создавших первые советские эскалаторы, среди которых инженер Павел Тюменев, прошедший ужасы фашистских лагерей и испытание блокадой Ленинграда. Участники мероприятия вспомнят Ивана Зубкова, возглавлявшего организацию строительства метро, и председателя Ленсовета Алексея Косыгина, чья воля и инициатива позволили начать грандиозное строительство ленинградского метрополитена.

6. Центр современного искусства имени Сергея Курёхина

Адрес: Лиговский проспект, 73, 4 этаж

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Центр на Васильевском острове, готовящийся предстать перед публикой после длительного процесса реставрации, обещает поразить воображение посетителей масштабными цифровыми событиями: виртуальными выставками, концертами, перформансами и публичными диалогами.

Участникам "Ночи музеев" предстоит почувствовать себя героями цифрового пространства, погрузившись в захватывающий мир виртуальной реальности. Специально подготовленные экскурсии в формате смешанной реальности по выставочному пространству Цифрового Центра Сергея Курёхина состоятся в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

7. Республика кошек

Адрес: улица Якубовича, 10

Длительность программы: с 18:00 до 6:00

Программа "Кошку не видали?" позволит взглянуть по-новому на любимых хищников. Казалось бы, что может быть дальше друг от друга, чем герои (любые) и милые домашние питомцы? На самом деле, чтобы стать счастливым котом, иногда нужно проявить завидную сообразительность, храбрость и оптимизм.

Музейной ночью гости почувствуют на себе силу кошачьего вдохновения и попробуют создать свой котошедевр. У посетителей будет всего час, чтобы найти лапы, усы и хвосты персонажей литературы, живописи и музыки, узнать героические кошачьи истории, лично познакомиться с несколькими десятками породистых республиканцев и сделать фото среди котомоделей.

8. Музей Гигиены

Интерактивная экспозиция о здоровье, теле человека, бактериях и мифах медицины. На Ночь музеев — необычные лекции и квесты "через микроскоп".

Адрес: Итальянская улица, 25

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Знаменитые деятели науки второй половины XIX века, такие как Нобелевские лауреаты Иван Павлов и Илья Мечников, занимались изучением законов функционирования человеческого организма, иммунологических процессов, искали способы борьбы с туберкулезом и чумой. Разумеется, используемые ныне медицинские методики и подходы кардинально отличаются от тех, что практиковались несколько сотен или даже тысяч лет назад, однако именно в тот период происходило множество важнейших открытий, многие из которых применяются и сегодня.

Врачам приходилось идти на значительные риски, испытывать препараты и вакцины на собственном организме, брать на себя ответственность в переговорах с террористами, проявлять готовность пожертвовать собой ради спасения жизней и продвижения научного знания. Истории этих выдающихся врачей станут основой программы "Ночь музеев".

9. Музей хлеба

Адрес: улица Михайлова, 2а

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

В рамках акции "Ночь музеев" Музей хлеба разработал две специальные экскурсии, доказывающие, что настоящим героем может стать не только тот, кто совершает подвиги, спасая жизни, но и обычный человек, ежедневно ответственно исполняющий свою, казалось бы, простую работу.

На первом этаже в рамках экскурсии "Глаза боятся, руки делают" посетители ознакомятся с научными достижениями и биографией Елены Барулиной — ученицы и коллеги знаменитого исследователя Николая Вавилова. Здесь также расскажут о роли хлебопечения в обеспечении продовольствием целого региона на примере купеческой династии Неклютиных из Самары, а кроме того, обратят внимание на героический труд сотрудников Центральной лаборатории №1, действующих в тяжелых условиях блокадного Ленинграда.

Вторая экскурсия под названием "Завтра был мир", проходящая на втором этаже, сосредоточена на событиях последних месяцев блокады Ленинграда накануне Победы. Гости узнают подробности восстановления нормальной жизни в городе: как демонтировались оборонительные укрепления, какая музыка считалась символом осаждённого Ленинграда, где и как жители добывали необходимую мебель и кому доверяли ремонт отопительных котлов.

10. Ледокол "Красин"

Адрес: угол набережной Лейтенанта Шмидта и 23-й линии В. О.

Длительность программы: с 18:00 до 23:00

Это не просто музей, а настоящая легенда Северного морского пути, участник значимых полярных изысканий и спасательных операций, свидетель событий обеих мировых войн, опытный моряк и спасатель, неоднократно менявший капитанов, названия и пункты базирования. Несмотря на заслуженный покой в статусе плавучего музея, морская судьба "Красина" достойна отдельной книги приключений.

В рамках экскурсии "Ночи музеев" расскажут о специфике работы ледоколов, о том, какой вклад внёс "Красин" в освоение Арктики, как проходила служба экипажа и командование судна, а также напомнят драматичную историю спасения итальянской экспедиции Умберто Нобиле и участия корабля в полярных конвоях времён Великой Отечественной войны. Посетители смогут заглянуть внутрь ледокола, осмотреть каюта, штурманскую и рулевую рубку.

Фото: официальный портал акции "Ночь музеев" в Петербурге