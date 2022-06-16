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Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России
Сегодня, 9:52
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Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России

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Голосование за 18-й пакет санкций пройдет 27 июня.

Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе.

Голосование за 18-й пакет санкций пройдет в пятницу, 27 июня. Фицо сообщил, что предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в ЕС. Он подчеркнул, что если вопрос о новых санкциях все же будет вынесен на голосование, то Словакия воспользуется правом вето.

Ранее Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии.

Фото: YouTube / CGTN

Теги: голосование, евросоюз, роберт фицо, санкции, словакия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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