Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России

Голосование за 18-й пакет санкций пройдет 27 июня.

Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе.

Голосование за 18-й пакет санкций пройдет в пятницу, 27 июня. Фицо сообщил, что предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в ЕС. Он подчеркнул, что если вопрос о новых санкциях все же будет вынесен на голосование, то Словакия воспользуется правом вето.

Ранее Фицо отреагировал на слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии.

Фото: YouTube / CGTN