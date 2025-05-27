В Братиславе оценили слова канцлера Германии как неприемлемые для демократических ценностей.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о возможных санкциях Европейского союза против Братиславы. В ходе своей рабочей поездки в Армению иностранный политик заметил, что считает такое давление со стороны коллективного Брюсселя на его страну неприемлимым. Эксперт добавил, что если кто-то хочет проводить политику "одного единственного обязательного мнения", то речь пойдет о конце для демократии. Власти из Братиславы готовы к диалогу с международными союзниками по Евросоюзу и в том числе, ко встрече с коллегой из ФРГ.

сли кто-то думает, что я не позволю себе выразить собственное мнение, то он очень ошибается. Я не вижу ничего такого в политике Словакии, что кто-то мог бы назвать нарушением правил правового государства. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Фицо высказался о переговорах между Россией и Украиной.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico