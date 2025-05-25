В Братиславе надеются на то, что рядом с ней будет находиться стабильное и процветающее государство.

Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо. Соответствующей информацией иностранный политик из Братиславы сделал в ходе выступления на международном форуме Yerevan Dialogue. Европейский эксперт напомнил аудитории мероприятия о том, что Украина - крупнейший территориальный сосед для Словакии.

Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, начатые в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты... И мы хотим иметь демократическое, суверенное, стабильное и процветающее соседнее государство, живущее в мире. Это наш жизненно важный национальный интерес. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Ранее российский президент Владимир Путин предложил киевскому режиму возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Офииальный представитель администрации из Кремля Дмитрий Песков добавил, что целью предложенного украинским властям диалога является устранение первопричин регионального конфликта и обеспечение национальных интересов России. Российская делегация прибыла в столицу Турции в заявленный срок, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Рабочая встреча проводилась на следующий день и продлилась почти два часа.

Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве.

Фото и видео: YouTube / Yerevan Dialogue