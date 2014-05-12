Премьер Словакии обвинил ЕС в экономическом самоубийстве

Роберт Фицо негативно относится к инициативе Урсулы фон дер Ляйен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил с экономическим самоубийством желание Европейского союза полностью отказаться от российских энергетических ресурсов. Соответствующее заявление иностранный политик сделал на пресс-конференции с местными журналистами, комментируя "дорожную карту" Европейской комиссии по отказу от контактов с Москвой.

Это экономическое самоубийство: прийти к тому, что ни газ, ни нефть, ни ядерное топливо, ничего (из РФ - ред.) только потому, что устанавливается какой-то новый железный занавес между западным миром и, возможно, РФ и другими странами. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Глава правительства Словакии сравнил желание коллективного Брюсселя полностью отказаться от российских энергоресурсов с "чрезвычайно опасной игрой". Роберт Фицо добавил, что его страна будет работать над тем, чтобы обратить внимание коллег по ЕК на риски, связанные с этим решением для энергетике.

Президенту Словакии подали петицию об отмене антироссийских санкций: мнение экспертов.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico