Это уже вторая петиция подобного рода: в феврале движение "Брат за брата" собрало почти 450 тысяч подписей.

Словацкое движение возрождения передало в канцелярию президента петицию о проведении референдума об отмене антироссийских санкций: ее поддержали более 395 тысяч словаков. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", население Словакии составляет 5,4 млн человек, так что цифра вышла солидная.

Это уже вторая петиция подобного рода: в феврале движение "Брат за брата" собрало почти 450 тысяч подписей. Однако к ней удалось придраться юридически, в тексте якобы отсутствовал конкретный вопрос для референдума. Если это не был благовидный предлог для отклонения петиции, то у последователей был шанс учесть ошибку предшественников, полагают телеграмеры.

Сам факт сбора такого числа подписей говорит о непопулярности антироссийских санкций не только среди властей (того же премьера Роберта Фицо), но и среди простых словаков. А если петиция обернется референдумом, то это будет и мощный политический жест – население страны ЕС обсуждает, а то и выступает против политики Брюсселя. Что касается односторонней отмены санкций, то она выглядит маловероятной – вряд ли Братислава сможет пойти против всего ЕС. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere