Таможенные пошлины вызвали резкое падение грузоперевозок в США: мнение экспертов

В США зафиксировано падение объема перевозок из стран, задетых пошлинами. Нидерландские логисты сообщают, что сбои и отмены рейсов затронули уже 20% мирового флота контейнеровозов. Для "мирного" времени эта ситуация беспрецедентна, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Возникает вопрос, как происходящее скажется на уроне жизни в Штатах, где отнюдь не все товарные позиции покрываются собственным производством, и еще меньше – собственным производством, не зависящим от внешней кооперации. Второй вопрос, как это повлияет на поставщиков и контрагентов.
Мы не занимаемся прогнозированием кризисов, но если пошлины – это всерьез и надолго, то вероятность кризисных реакций резко растет с каждым кварталом.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали перспективы индивидуального жилищного строительства в РФ.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все