Таможенные пошлины вызвали резкое падение грузоперевозок в США: мнение экспертов

Для "мирного" времени эта ситуация беспрецедентна.

В США зафиксировано падение объема перевозок из стран, задетых пошлинами. Нидерландские логисты сообщают, что сбои и отмены рейсов затронули уже 20% мирового флота контейнеровозов. Для "мирного" времени эта ситуация беспрецедентна, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Возникает вопрос, как происходящее скажется на уроне жизни в Штатах, где отнюдь не все товарные позиции покрываются собственным производством, и еще меньше – собственным производством, не зависящим от внешней кооперации. Второй вопрос, как это повлияет на поставщиков и контрагентов.

Мы не занимаемся прогнозированием кризисов, но если пошлины – это всерьез и надолго, то вероятность кризисных реакций резко растет с каждым кварталом. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали перспективы индивидуального жилищного строительства в РФ.

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