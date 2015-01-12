Эксперты прокомментировали перспективы индивидуального жилищного строительства в РФ

Более 5,2 млн семей планируют приобрести или построить частный дом в ближайшие пять лет, из них 2,8 млн намерены строить сами.

Владимир Путин, беседуя с главами российских муниципалитетов на форуме "Малая родина – сила России", заявил, что "власти РФ будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство на национальном уровне, это особенно нужно для сельских территорий". Как пишет Telegram-канал "Мейстер", очевидно, что глава государства знаком с последними исследованиями, согласно которым более 5,2 млн семей планируют приобрести или построить частный дом в ближайшие пять лет, из них 2,8 млн намерены строить сами.

Если желание сбудется, то в стране будет появляться свыше 500 тысяч новых индивидуальных жилых домов в год. Тенденция радует, но намерение наших сограждан "жить своим домом" нуждается в деятельной поддержке со стороны государства.

Под эти дома требуется создать современную коммунальную инфраструктуру, социальные объекты, обеспечить связью и общественным транспортом. Чтобы, исполняя мечту о доме, люди не попадали в "медвежий угол". Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание допсегмента навигационной системы ГЛОНАСС.

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