Использование двух орбит призвано сделать систему точнее и доступнее.

В 2030 году "Роскосмос" планирует начать создание допсегмента навигационной системы ГЛОНАСС, который будет состоять из 240 спутников на низких орбитах. Кроме того, к 2028 году будет завершено развертывание более 10 спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2 на средней орбите, где сейчас находятся все аппараты системы. Использование двух орбит призвано сделать систему точнее и доступнее. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", вероятно, это будет выгодно отличать ее от GPS, чьи аппараты расположены лишь на средней орбите.

При этом сейчас низкую орбиту российские компании обжили слабо – там есть всего несколько спутников, часть из которых относится к системе связи "Гонец". Поэтому планы "Роскосмоса" и частной компании БЮРО 1440, которая планирует с этого года начать развертывать систему низкоорбитального интернета, говорят об активном освоении этого направления, считают телеграмеры.

Отметим, что все это потребует серьезного наращивания запусков ракет для выведения спутников, что обеспечит заказами наших ракетостроителей, потерявших немало иностранных клиентов после старта СВО. Все это, вкупе с другими проектами в космосе, может значительно повысить качество услуг – навигационных, связи, интернета – предоставляемых нашими компаниями. Что важно как для мирных, так и для военных целей. А это, как недавно заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, станет главным мерилом успешности нацпроекта по космосу. Вопрос лишь в том, получится ли у нашей промышленности в срок сделать выпуск спутников столь массовым, ведь сейчас он носит скорее штучный характер. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра.

Фото: Прикладной потребительский центр ГЛОНАСС