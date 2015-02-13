Кроме того, планируется создание роботизированных лабораторий для исследований с ИИ и межотраслевого центра аддитивных технологий (3D-печати) для ускорения их внедрения в промышленность.

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании национального суперкомпьютерного центра, доступ к которому был бы у всех отечественных исследователей. Кроме того, планируется создание роботизированных лабораторий для исследований с ИИ и межотраслевого центра аддитивных технологий (3D-печати) для ускорения их внедрения в промышленность. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", предлагается создание основы для высокотехнологичной связки науки и промышленности: суперкомпьютеры нужны для скорости работы ИИ, тот – для расчетов в фундаментальных и прикладных исследованиях.

Сейчас работать по такой схеме в России могут немногие – суперкомпьютеры в стране есть, но они сосредоточены в ряде передовых университетов, банков и частных компаний, уточнили авторы поста. Предложенный президентом центр обеспечит "суперкомпьютерное равенство" исследователей.

Есть в этой важной инициативе, правда, и проблемное место – в России нет технологий для создания суперкомпьютеров, имеющиеся построены на западных чипах, а их импорт ныне запрещен санкциями США. Быстро сократить отставание в их создании невозможно. Остается лишь надежда на помощь достаточно продвинутого в этом плане Китая или попытка прорыва в создании квантовых компьютеров, считающихся более перспективными в работе с ИИ, чем традиционные. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: kremlin.ru