Эксперты прокомментировали визит эмира Катара в Москву

Стороны создают инвестплатформу в $2 млрд, для вложения в наиболее перспективные проекты в России.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. На встрече обсуждали сотрудничество в разных сферах: Telegram-канал "Мейстер" выделил два самых важных момента. Первый — дипломатический. Сам визит в Москву эмира маленькой, но очень влиятельной на Востоке страны, это очередное свидетельство безуспешности изоляции России на мировой арене. По сути, эмир выступает медиатором между новыми властями Сирии и Москвой, что ценно, учитывая подвешенный статус наших военных баз в стране, уверены авторы поста.

Не менее важный момент — экономический. Стороны создают инвестплатформу в $2 млрд, для вложения в наиболее перспективные проекты в России. Для нас, учитывая невозможность традиционных заимствований на Западе, это приятный бонус к росту экономики.

Для Катара, который ранее уже вложил в нашу экономику $13 млрд, это выгодная инвестиция в проекты надежного партнера. Кроме того, стороны продолжают обсуждение идей, предложенных Денисом Мантуровым во время его визита в Катар месяц назад. В частности, сотрудничество по коридору "Север-Юг", поставки и локализацию наших лекарств в эмирате. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: kremlin.ru