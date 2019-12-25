Эксперты прокомментировали визит Путина в МГТУ им. Баумана

Во время беседы он отметил, что Россия остается желанным партнером для сотрудничества в космической сфере, оно продолжается даже с США.

Владимир Путин посетил МГТУ им. Баумана, где он встретился со студентами и поговорил с ними о космосе. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", во время беседы он отметил, что Россия остается желанным партнером для сотрудничества в космической сфере, оно продолжается даже с США.

Много совместных инициатив есть и со странами БРИКС. Путин также комплиментарно выразился о планах Илона Маска достичь Марса – такие люди, по его словам, как и Сергей Королев, появляются нечасто. Эксперты отметили, что разговоры о космосе в Бауманке неслучайны – это наша колыбель кадров для космической отрасли. Там есть целая россыпь факультетов, связанных с космосом и техникой для него, и даже свой собственный центр управления полетами.

Не говоря уже о том, что Бауманка - альма-матер знаменитого пионера космического ракетостроения Сергей Королева. И государство уделяет университету много внимания, последним свидетельством чего стало открытие современного кампуса университета в Москве в 2024 году. Беседа Путина со студентами вуза, где те со знанием дела говорили о перспективе плазменных двигателей для достижения дальнего космоса и напоминали о завершении в 2025 году программы запуска студенческих спутников, стала не только предметной, но и воодушевляющей – в России много талантливой молодежи, которая хочет, чтобы наша космическая слава не увядала. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: kremlin.ru