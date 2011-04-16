Эксперты прокомментировали визит Мантурова в Индонезию

Учитывая, что Индонезия это одна из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением в 270 млн человек, то потенциал сотрудничества действительно еще далек от исчерпания.

В ходе визита в Индонезию первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров заявил об увеличении товарооборота между странами до $4,3 млрд (+30% за год), отметив, что России есть что предложить партнерам: от АПК и металлургии до малых и больших АЭС. По его словам, текущий уровень торговли недостаточен, кроме того, Россия, реализуя множество импортозамещающих проектов, открыта к сотрудничеству с надежными партнерами, в том числе, с Индонезией, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Учитывая, что Индонезия это одна из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением в 270 млн человек, то потенциал сотрудничества действительно еще далек от исчерпания, уверены эксперты. Перечисленные Мантуровым отрасли указаны неспроста – в них Россия имеет хороший экспортный задел, особенно после потери рынка ЕС.

"Мирный атом" же это наша визитная карточка – никто не имеет такую широкую географию заказов, как "Росатом". И единственный, кто создал малую модульную АЭС в металле, а не на бумаге. Индонезия же поставляет нам то, чего у нас нет – пальмовые и кокосовые масла, натуральный каучук и другие продукты. А может поделиться и опытом – у индонезийцев, к примеру, тоже есть госпроект по развитию креативных индустрий, и его вклад в ВВП выше нашего. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали встречу Путина с новым руководителем Роскосмоса.

Фото: Правительство России