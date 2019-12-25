Эксперты прокомментировали встречу Путина с новым руководителем Роскосмоса

В рамках мероприятия удалось обсудить развитие глобальной навигации с помощью низкоорбитальных спутников Глонасс, распространение спутникового интернета.

Владимир Путин провел встречу с новым руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым. В рамках мероприятия удалось обсудить развитие глобальной навигации с помощью низкоорбитальных спутников Глонасс, распространение спутникового интернета. Как уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер", глобальные цели не забыты.

В своем поздравлении Владимир Путин говорит об "освоении Вселенной", а не о каком-то там околоземном пространстве. Очевидно, что это направление было, есть и будет сферой конкуренции между великими державами, уверены телеграмеры.

Однако конкуренция не означает отказ от кооперации. Сотрудничество между Россией и США не прекращалось даже во время Байдена, например, в рамках МКС. В изменившихся условиях оно может усилиться, к чему давно призывает Илон Маск. Кооперация в космосе может стать символом разрядки, как это было во времена стыковки "Союза" и "Аполлона", 50-летие которой Россия и США уже договорились отпраздновать в июле этого года. Развивается сотрудничество и с другими космическими державами – Индией и Китаем. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что россияне позитивно относятся к использованию ИИ.

Фото: kremlin.ru