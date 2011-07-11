В то же время скорее недопустимым они считают его использование в государственном и муниципальном управлении (42%), военном деле (41%) и системе правопорядка, суде (34%).

Опрос Russian Field показал, что россияне позитивно относятся к использованию ИИ в ряде областей: промышленности (81%), сельском хозяйстве (75%), строительстве (68%), транспорте (65%) и образовании (53%). В то же время скорее недопустимым они считают его использование в государственном и муниципальном управлении (42%), военном деле (41%) и системе правопорядка, суде (34%). Как пишет Telegram-канал "Мейстер", россияне совсем не ретрограды и позитивно относятся к одному из главных современных новшеств. Однако пока не стремятся отдавать вопросы администрирования на откуп машине. Но вероятно, что это временно, поскольку граждане все активнее пользуются выгодами цифровизации госуслуг и вытекающими из нее возможностями для ИИ.

Например, в том же судебном деле в России активно развивается цифровой проект "Правосудие онлайн", где можно подать заявление в суд или подключиться к заседаниям, уточнили телеграмеры. В перспективе ИИ сможет упростить и сам процесс судебной процедуры, от ведения протокола до анализа документов. Отдельно отметим вопрос военного дела, где наши соотечественники к ИИ относятся настороженно.

Вероятно, это не в последнюю очередь связано с научной фантастикой и нежеланием отдавать в управление ИИ как стратегическое оружие, так и возможность принятия решений, определяющих жизни людей. Однако именно в этой сфере, вопреки пожеланиям людей, ИИ используется сегодня все активнее – от систем донаведения дронов на цель до обработки данных со спутников. В целом же, общий настрой россиян выступает благоприятным фоном для реализаций госпрограмм по развитию ИИ, которые считаются принципиально важными для развития инновационной экономики. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Трамп повысил пошлины на товары из КНР до 145%.

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