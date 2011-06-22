В пятницу в Ленобласти пройдут дожди и усилится ветер

Вместе с тем, опасных природных явлений в этот день не ожидается.

Прогноз Гидрометцентра "Северо-Западное УГМС" на 4 июля 2025 года предполагает облачную погоду в Ленинградской области. В ночное время пройдут кратковременные осадки, сопровождающиеся местами сильными ливнями и грозами. Днём большинство регионов также ожидает мелкий дождь.

Yочью скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозах усилится до 15-20 м/с, утром и днём ожидается усиление до 8-13 м/с, периодически наблюдаются порывы до 15-20 м/с, локально сила ветра может достигнуть 24 м/с. Температурный фон ночной период характеризуется температурой от +12 до +17 градусов, днём воздух прогреется до диапазона +14…+19 градусов.

Ночная погода принесет сильные дожди и порывы ветра до 24 м/с. Вместе с тем, опасных природных явлений в этот день не ожидается.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 3 июля может стать самым жарким днем с начала лета.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"