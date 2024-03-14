Дистанционное электронное голосование в 2025 году будет применяться в 23 субъектах РФ

Элла Памфилова раскрыла нововведения по внедрению ДЭС в 2025 году.

Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2025 году будет применяться на территории 23 субъектов страны. Соответствующее заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК от 11 июня. Известно, что в четырех регионах такой метой избрания будет проводиться впервые. Речь идет об Осетии, а также Курганской, Самарской и Магаданской областях.

В этом году было подано 34 заявки. Мы, внимательно их изучив, предлагаем согласовать проведение ДЭГ только в 23 регионах, исходя из целого ряда внешних вызовов... При этом в четырех субъектах -ДЭС будет использоваться впервые. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Чиновница пояснила, что за прошедшие пять лет в России при помощи дистанционного электронного голосования смогли отдать за кандидатов своих голоса порядка 23 миллионов избирателей. Количество политических кампаний, в которых планируется использовать данную технологию в текущем году, заявлено около 280, а количество избирателей, которые смогут принять участие в таком голосовании - свыше 17 миллионов человек.

Адвокат рассказал, что грозит за порчу бюллетеней на выборах.

Фото: ЦИК России