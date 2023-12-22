Адвокат рассказал, что грозит за порчу бюллетеней на выборах

Эксперты оценили наказание, которое

Правозащитник и адвокат Рубен Киракосян рассказал в интервью журналистам телеканала "360", что массовая порча бюллетеней попадает под действие статьи 141 Уголовного кодекса России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии.

Палитра наказаний там довольно широкая, начиная от штрафа от 100 до 900 тысяч рублей и до лишения свободы сроком до пяти лет, если это деяние совершено группой лиц. Рубен Киракосян, адвокат

Об аналогичном наказании предупредила избирателей глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, речь идет не об обычном хулиганстве, а преступлении с элементами терроризма. Глава ЦИК добавила, что во всех этих преступлениях есть след из-за границы. В том случае, если будет доказано, что подозреваемые совершили криминальные действия не по личным мотивам, а по указке иностранных спецслужб, то фигурантам расследования грозит уголовная статья о государственной измене. Минимальное наказание составит 12 лет, а максимальное — 20.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости