Эксперт Кузьменко объяснил возможный рост цен на видеоигры

По его словам, резкого подорожания не стоит ожидать, а рост цен будет постепенным.

Эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко объяснил возможный рост цен на товар. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, цены на видеоигры на сегодняшний день сильно меняются. Он подчеркнул, что это касается и других вещей. Кузьменко добавил, что видеоигры привязаны к курсу доллара, и сейчас их цена может составить 70-80 долларов. Эксперт считает, что резкого подорожания не стоит ожидать, а рост цен будет постепенным.

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