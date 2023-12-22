Адвокат Киракосян предложил защищать медиков от клеветы на договорной основе

Он подчеркнул, что один закон не охватит широкий спектр всех возможных ситуаций с передачей и разглашением личной информации.

Руководитель правозащитной практики коллегии адвокатов "Град" Рубен Киракосян предложил защищать медиков от клеветы на договорной основе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, слабая правовая защищенность медиков и односторонний вектор в сторону пациентов при разбирательствах является проблемой из области этики. Он подчеркнул, что один законопроект не охватит широкий спектр всех возможных ситуаций с передачей и разглашением личной информации.

Киракосян уверен, что вопросы медицинской тайны можно предусмотреть в рамках договорных отношений между пациентом и медучреждением. При этом адвокат считает, что личные сведения пациентов могут передавать нескольким медучреждениям или доверять данные искусственному интеллекту для точной диагностики заболевания.

Ранее аналитик Беспалов призвал автоматизировать контроль цен на важные лекарства.

Фото: Piter.tv