Аналитик Беспалов призвал автоматизировать контроль цен на важные лекарства

Эксперт считает, что это пойдет на руку не только аптекам, но и всем участникам рынка.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов призвал автоматизировать контроль цен на важные лекарства. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал новость об ужесточении контроля за ценами на жизненно необходимые препараты. По его словам, специалисты должны продумать некий автоматизированный инструмент регулирования стоимости лекарств. Беспалов считает, что это пойдет на руку не только аптекам, но и всем участникам рынка, которые не станут завышать цены.

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Фото: Piter.tv