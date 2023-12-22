Врач Дианова рассказала, сколько за один прием можно съесть блинов на Масленицу

По словам эксперта, в зависимости от готовки блины могут получиться легковесными или толстыми и тяжелыми.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, сколько за один прием можно съесть блинов на Масленицу. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в зависимости от готовки блины могут получиться легковесными или толстыми и тяжелыми. Дианова отметила, что за один прием можно съесть от двух до четырех блинов, но не больше. Врач посоветовала на утро принимать два или три тонких блинчика. Также врач назвала вредной привычку есть их со сгущенкой. Она предложила добавить к ней зерненный творог или фрукты.

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Фото: Piter.tv