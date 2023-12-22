Синоптик Шувалов сообщил о грядущем потеплении в Москве

По его словам, в столице ожидается теплая и солнечная погода.

Синоптик Александр Шувалов сообщил о грядущем потеплении в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 11-го по 17 марта в столице будет солнечная и теплая погода. Он также отметил, что больше холодных ночей в Москве не стоит ожидать. Шувалов уточнил, что в ближайшие дни воздух прогреется до +5 градусов. В выходные синоптик прогнозирует погоду до +7 градусов. Эксперт добавил, что к концу неделе в Москве могут быть осадки.

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Фото: Piter.tv