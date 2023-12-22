Стали известны рецепты классических и оригинальных блинов к Масленице от шеф-повара

Оригинальности блинам добавляют начинки – рыба, мясо, овощи и другое.

В преддверии Масленицы шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал, как приготовить классические и оригинальные блины. Об этом пишет телеканал "360".

Чтобы блины не пригорали, стоит прокаливать сковороду перед приготовлением. Кроме того, важно ставить блины на средний огонь – так они равномерно пропекутся.

Для того, чтобы блины получались кружевными, тесто надо замешивать либо на кефире, либо добавляем сметану с добавлением соли, либо добавляем водку, как разрыхлитель, либо гашеная сода с соком лимона. Если не добавлять этих компонентов, то <…> сделать чуть более жидкое тесто. Анатолий Крюков, шеф-повар

Для классического теста на литр молока 3,2% жирности понадобится три яйца, 150-200 граммов муки, соль, сахар и 50 миллилитров растительного масла. Сначала масло, яйца и разрыхлитель лучше замешать без молока, взбить получившуюся массу и добавить в нее тщательно просеянную муку. Далее в эту субстанцию постепенно нужно влить молоко – она должна постоять 30-60 минут. Это необходимо для того, чтобы не образовывались "комочки".

Оригинальности блинам добавляют начинки – рыба, мясо, овощи и другое. Их пекут особенным образом: наливают тесто, выкладывают начинку, покрывают новым пластом теста и переворачивают.

Ранее на Piter.TV: в преддверии Масленицы петербуржцам напомнили, как правильно выбирать продукты к блинам.

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