В преддверии Масленицы петербуржцам напомнили, как правильно выбирать продукты к блинам

Масленичная неделя начинается уже завтра, 11 марта.

Масленичная неделя стартует в 2024 году уже завтра, 11 марта, и продлится до 17 числа. В преддверии праздника в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как правильное выбирать продукты на блины.

Что касается муки, при ее хранении важно соблюдать условия, указанные производителем на этикетке. Кроме того, обязательно нужно просеивать муку перед замесом теста.

Яйца лучше брать с чистой скорлупой, не битые, без подтеков и насечек. Их качество стоит проверять в местах продажи.

При хранении творога и сметаны температура должна быть не выше +6 градусов. Состав молочных продуктов должен включать только молоко и закваску.

Помимо этого, при покупке замороженных ягод для начинки стоит обратить внимание на то, каким образом они хранятся в упаковке. Ягоды не должны быть слипшимися в один ледяной кусок.

Мясо у случайных лиц приобретать не рекомендуется. Блюда из него необходимо подвергать достаточной термической обработке, чтобы избавить от микрофлоры, которая вызывает кишечные инфекции.

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее кулинары поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу.

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