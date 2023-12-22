Петербуржцам напомнили полезные свойства апельсинов и лимонов

Разумное употребление этих плодов способно улучшить самочувствие и наладить работу многих систем организма.

Богатый химический состав делает апельсины и лимоны нужными для восполнения недостатка в витаминах. Разумное употребление этих плодов способно улучшить самочувствие и наладить работу многих систем организма. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 31 марта.

В частности, апельсины богаты аскорбиновой кислотой, витаминами В1, В2, В4, В5 и В6. Кроме того, в них присутствуют витамин А и бета-каротин, которые полезны для работы мозга.

Лимоны нормализуют сосудистый тонус, стабилизируют работу нервной системы, способствуют правильному усвоению белков, углеводов и железа, благодаря содержащейся в них меди.

Однако цитрусовые имеют несколько противопоказаний. Их не стоит употреблять людям, которые склонны к аллергии и страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), и кормящим мамам.

Роспотребнадзор напоминает, что приобретать эти фрукты нужно только в санкционированных торговых точках. Выбирать – спелые цитрусовые с неповрежденной кожицей, без признаков гниения. Перед употреблением – тщательно помыть фрукты. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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