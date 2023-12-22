В Петербурге обсудили методы борьбы с лишним весом

Избыточный вес есть у каждого второго.

Сегодня, 4 марта, День борьбы с ожирением. Избыточный вес в мире имеют 2,5 млрд человек, из них 390 млн – это дети и молодые люди. Проблему ожирения обсудили в Петербурге на пресс-конференции в ТАСС, сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Ежегодно от ожирения умирают около 5 млн человек. Лишний вес есть у каждого второго. Ожирение опасно тем, что вызывает осложнения. Из-за замедленного метаболизма у населения развиваются различные заболевания – сахарный диабет, болезни сердца, нарушение репродуктивной функции, онкология, депрессия.

Любому человеку ежегодно нужно выполнять расчет индекса массы тела и измерять окружность талии. Все, что выше 80 см у женщин и 94 см у мужчин — это зона повышенного метаболического риска, рассказал главный внештатный специалист-эндокринолог комитета по здравоохранению города Юрий Халимов.

В Петербурге медики ведут работу по профилактике ожирения. Роспотребнадзор занимается регулярным мониторингом питания населения. Кроме того, в городе реализуется просветительский онлайн-проект "Здоровое питание".

Ранее на Piter.tv: Петербуржцам объяснили, как рассчитать свой идеальный вес.

Фото: Pxhere