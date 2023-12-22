Петербуржцам объяснили, как рассчитать свой идеальный вес

Для оценки нашего состояния здоровья и предотвращения набора лишнего веса, используется индекс массы тела (ИМТ).

Специалисты петербургского Роспотребнадзора познакомили горожан с правильным способом расчёта нашего индекса массы тела. Специалисты подчеркивают, что избыточный вес существенно увеличивает риск развития разнообразных неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые проблемы, рак и диабет.

Они указывают на распространенные нарушения в питании, такие как избыточная калорийность, высокое потребление животных жиров, соли и добавленного сахара при недостатке овощей, фруктов и молочных продуктов. Для оценки нашего состояния здоровья и предотвращения набора лишнего веса, используется индекс массы тела (ИМТ). Этот индекс рассчитывается по формуле: ИМТ = вес тела (в кг) / рост² (в м²). Результаты оценки делятся следующим образом:

- Индекс массы тела менее 18,5 - недостаточная масса тела.

- Индекс массы тела от 18,5 до 24,9 - нормальная масса тела.

- Индекс массы тела от 25,0 до 29,9 - избыточная масса тела.

- Индекс массы тела более 30,0 - ожирение.

Для предотвращения появления избыточного веса важно скорректировать наш рацион питания, снизить потребление насыщенных жиров и сахара, ограничить потребление высококалорийных продуктов, увеличить потребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, а также уделить должное внимание физической активности и спорту.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)