Жителям Петербурга напомнили о безопасном использовании наушников

Уровень громкости звука должен быть 60-70 дБ и ниже.

Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день слуха. По случаю в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу горожанам напомнили о важности безопасного использования наушников.

Наушники нужно использовать с осторожностью. Слишком громкое прослушивание музыки и длительное воздействие шума может привести к снижению или потере слуха. Уровень громкости звука должен быть 60-70 дБ и ниже.

От воздействия громкого звука можно защититься. Необходимо слушать аудиоустройства с уровнем громкости 50-60% от максимума, использовать приложения для смартфона, чтобы проверять уровень звука. Стоит выбирать устройства со встроенными функциями безопасного прослушивания и раз в час делать перерыв на тишину. Чем дольше слушаете, тем ниже должна быть громкость. Лучше использоваться накладные наушники.

Воздействие громкого звука – это не только снижение слуха, но и снижение концентрации внимания, раздражительность, необоснованные слабость и усталость, невнимательность, головные боли.

Помните о гигиене наушников! Наушники – предмет индивидуального использования. Периодически очищайте фильтр-сеточку и протирайте поверхность спиртовой салфеткой или антисептиком. При заболевании уха (наружный или средний отит) наушники обязательно исключить до выздоровления. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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