Петербуржцам назвали критерии выбора хороших пельменей

На упаковке производитель обязан указать категорию, состав и сроки годности.

В Управлении Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, на что обратить внимание при выборе качественных пельменей.

Во-первых, важен их внешний вид. Пельмени хорошего качества ровные и без трещин на поверхности. Если трещины есть, то это может говорить о том, что продукт размораживали и повторно замораживали. По цвету он должен быть светлым, почти белым. Если серого или коричневого оттенка, значит, для их производства использовали некачественные ингредиенты или муку не высшего сорта.

Кроме того, при покупке пельменей важно встряхнуть упаковку. Желательно, чтобы все они лежали отдельно друг от друга. Если продукт слипся, велик риск того, что пельмени порвутся при варке.

Помимо этого, на упаковке производитель обязан указать категорию, состав и сроки годности.

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Фото: ВКонтакте / Всеволод Вишневецкий