Роспотребнадзор по Петербургу назвал топ-8 самых полезных зимних продуктов

Помимо привычных цитрусовых, специалисты рекомендуют ещё несколько позиций, богатых необходимыми в холода витаминами.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу определили семь наиболее полезных продуктов, которые рекомендуется добавить в рацион зимой. Об этом информирует телеканал "Санкт-Петербург".

В ведомстве особо выделили мясо, в частности, говядину, индейку и курицу, как источник животного белка и железа. Кроме того, эти продукты богаты витамином D, способствующим регуляции обмена кальция и фосфора. Морская рыба и морепродукты также рекомендованы для включения в еженедельное меню, так как они содержат много белка омега-3, а также витамины A, D и E.

Специалисты также обратили внимание горожан на цитрусовые, которые необходимо употреблять регулярно зимой. Особенно полезны грейпфрут, мандарины и апельсины за счёт высокого содержания витамина C, который помогает организму бороться с различными заболеваниями. В зимний рацион также рекомендуется добавить авокадо, которое богато жирными кислотами омега-3 и омега-6, фолиевой и пантотеновой кислотами, а также магнием и калием. Эти компоненты положительно влияют на состояние кожи и укрепляют иммунитет.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять зимой такие продукты, как хурма, тыква и чеснок, которые также оказывают благотворное воздействие на организм, способствуя укреплению иммунитета и улучшению состояния кожи.

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербургским студентам правила полноценного питания.

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