Роспотребнадзор напомнил петербургским студентам правила полноценного питания

Студентов призывают отказаться от фаст-фуда из-за переизбытка в такой еде калорий, соли и сахара.

В честь Дня студентов Роспотребнадзор Петербурга напомнил учащимся о важности правильного питания. Последствия неправильного и несбалансированного питания для студентов могут быть разными: от банального переутомления до язвы желудка и даже диабета и ожирения.

Студентов призывают отказаться от фаст-фуда из-за переизбытка в такой еде калорий, соли и сахара. Важно не забывать пить воду и брать всегда с собой бутылочку с этой жидкостью, газированные напитки и энергетики лучше исключить.

Не стоит забывать есть фрукты и овощи. Профилактика гиповитаминоза крайне важна для молодых людей. Нельзя пропускать завтрак.

От того, что вы съедите, зависит количество вашей энергии и скорость обменных процессов. Роспотребнадзор Петербурга

Также специалисты отметили, что полноценные завтрак, обед и ужин – залог здоровья организма. Вместе с едой усваиваются пищевые вещества, которые необходимы для строительства нервных клеток, мышечной и костной ткани.

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