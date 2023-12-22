Петербургские студенты создадут социальную рекламу для Северной столицы с помощью AI-технологий Сбера

Предложить оригинальные концепции плакатов социальной направленности с мотивирующими лозунгами можно до 25 февраля 2024 года.

Сбер совместно с правительством Санкт-Петербурга и партнёрами – вузами и профильными организациями в сфере рекламы – запускает ко Дню российского студенчества молодёжный образовательный проект "СделAI лучше".

Студенты Петербурга смогут создать социальную рекламу с помощью искусственного интеллекта, в частности бесплатной нейросети Kandinsky, а лучшие работы разместятся в общественных пространствах города.

Предложить оригинальные концепции плакатов социальной направленности с мотивирующими лозунгами можно до 25 февраля 2024 года. Темы проекта – экология в городе, жизнь без наркотиков, сохранение культурного наследия Петербурга. Для повышения уровня AI-грамотности участники могут вначале пройти бесплатный курс СберУниверситета "Генеративное искусство" и уже затем приступать к творчеству.

Экспертный совет, в который вошли представители Сбера, правительства, вузов и общественных организаций Санкт-Петербурга, выберет лучшие работы для открытого голосования. Оно пройдёт с 11 по 22 марта 2024 года, и по его итогам определятся лидеры проекта, которые отправятся в Москву на тематическую экскурсию и дадут интервью в одном из влиятельных СМИ Северо-Западного региона.

Студенчество – время пробовать, творить, искать новые решения и инструменты. Наш проект даёт такие возможности. Уверен, участники получат увлекательный и полезный опыт, а Петербург — социальную рекламу нового качества. Поздравляю всех студентов с праздником и желаю удачи и успехов! Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу

Проект Сбера – это смелый, интересный эксперимент в области высоких технологий, направленный на достижение общественно полезных целей. Запрос на свежие, новые идеи и решения в этом сегменте очень высок. Надеюсь, нам удастся изменить устоявшиеся шаблоны, уйти от сформировавшихся стереотипов. В этой части нам очень симпатичен подход Cбера, ориентированный на молодёжную, студенческую аудиторию. Уверен, у нас всё получится! Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга

Больше полезной информации, мнения экспертов и полные условия участия размещены на странице проекта.

Социальная реклама в рамках проекта рассматривается как вид некоммерческой рекламы, которая призвана повлиять на формирование у горожан приверженности к нравственным ценностям.

Проект "СделAI лучше" направлен на вовлечение молодых людей в социальную жизнь города через реализацию их творческого потенциала.

Партнёры проекта:

– Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

– Комиссия по социальной рекламе и рекламе, представляющей особую общественную значимость

– Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга

– Молодежная коллегия Санкт-Петербурга

– СРО "Ассоциация маркетинговой индустрии "Рекламный совет"

– Санкт-Петербургский государственный университет

– Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.

Фото: unsplash