В ФИЦ питания назвали регион с самым высоким показателем ожирения

Дмитрий Никитюк привел статистику по пациентам с лишним весом в России.

На российской территории наиболее высокие показатели распространенности ожирения среди взрослого населения зафиксированы в Еврейской автономной области (ЕАО), а наиболее низкие - в Чукотском автономном округе. Соответствующими статистическими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

Самый низкий показатель на сегодня зафиксирован в Чукотском автономном округе. Это 6,6% взрослого населения. Самый высокий показатель в Еврейской автономной области - более 30%. Дмитрий Никитюк, директор ФИЦ питания и биотехнологии

Согласно сведениям от министерства по здравоохранению нашей страны, в 2025 году удалось официально зарегистрировать 3,7 миллионов пациентов с ожирением. Туда попали в том числе 700 тысяч детей. В профильном ведомстве федерального правительства отмечали, что реальное количество граждан с этим заболеванием может быть значительно выше в виду того, что не все обращаются за медицинской помощью.

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Фото: Telegram / ТАСС