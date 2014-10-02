Онкологи назвали главные причины рака на форуме в Петербурге

Эксперты обсудили модифицируемые факторы риска и предложили альтернативные стратегии для курильщиков с низкой мотивацией.

Ежегодно в мире регистрируется около 20 миллионов новых случаев злокачественных новообразований. Увеличение продолжительности жизни привело к тому, что люди чаще доживают до возраста, когда онкологические риски становятся выше. На XII Онкологическом форуме "Белые ночи" в Петербурге эксперты заявили о необходимости перехода от лечения к профилактике и внедрения риск-ориентированных подходов, пишет spb.aif.ru.

По прогнозам, к 2040 году абсолютный прирост онкозаболеваний в странах с высоким уровнем жизни, включая Россию, превысит 4 миллиона случаев. Главный внештатный онколог Северо-Запада Алексей Беляев подчеркнул, что борьба должна вестись с предраковыми состояниями через коррекцию основных факторов риска: курения, ожирения, нерационального питания, алкоголя и малоподвижного образа жизни. Он добавил, что современные скрининговые методы позволяют выявлять опухоли на ранних стадиях, что повышает выживаемость и экономит бюджетные средства. По его оценке, 86 процентов случаев рака лёгкого можно предотвратить при своевременной диагностике и снижении рисков. Однако из-за сложности раннего выявления каждый второй пациент с этим диагнозом умирает в течение первого года.

Статистика факторов риска такова: курение ассоциировано с 33,9 процента онкозаболеваний, ожирение — с 20 процентами, инфекции (гепатит В и ВПЧ) дают ещё 15 процентов. Гиподинамия и нездоровое питание также вносят вклад, но лишь каждый пятый россиянин придерживается здорового образа жизни.

Врач-онколог Елена Ткаченко отметила, что запретительные меры в отношении никотина для взрослых курильщиков часто неэффективны. Она предложила для немотивированных на отказ пациентов разумную альтернативу — переход на системы нагревания табака, которые снижают поступление смол и канцерогенов от горения. При этом для детей и молодёжи ограничения должны быть абсолютными.

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Фото: Piter.TV