Жителям Петербурга назвали симптомы при дефиците витамина А

Витамин А – не один витамин, а группа разных веществ, очень похожих между собой.

Петербуржцам в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 21 апреля назвали симптомы при дефиците витамина А.

Витамин А – не один витамин, а группа разных веществ, очень похожих между собой. Их разделяют на ретиноиды и каротиноиды. Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения: чем жирнее продукт, тем больше в нем этого вещества. Ретиноидами богаты печень, сливочный сыр, икра горбуши, куриное яйцо и молоко.

Каротиноиды содержатся в продуктах растительного происхождения и придают им характерный цвет – оранжевый или желтый. Этими веществами богаты морковь, петрушка, тыква и абрикосы.

Получать витамин А из растительных источников сложнее, поскольку каротиноиды к ретиноидам по своей биологической активности относятся 1 к 12, а значит их нужно есть очень много.

Взрослый человек в сутки должен употреблять 900 мкг ретиноидов и каротиноидов. При дефиците витамина А могут появляться следующие симптомы: сухость кожи, ломка волос, поперечные полосы на ногтях, плохое зрение в темноте.

Если у вас есть какие то из этих проявлений, необходимо обратиться к врачу для оценки уровня дефицита витамина А в организме. Не занимайтесь самоназначением лекарственных препаратов, в том числе витаминов. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: pxhere; пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу