  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю в Петербурге от клещей пострадали 18 человек
Сегодня, 20:35
58
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За неделю в Петербурге от клещей пострадали 18 человек

0 0

Шесть случаев укуса зарегистрировано в черте города: в Красносельском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах.

В период с 29 марта по 4 апреля 2024 года в медицинские учреждения Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что от клещей пострадали семь детей в возрасте до 17 лет. Шесть случаев укуса зарегистрировано в черте города: в Красносельском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах. Кроме того, двое заболели клещевым боррелиозом.

В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привили против клещей 3,8 тыс. человек, в том числе – 879 детей.

При присасывании клеща важно срочно обратиться в ближайший травматологический пункт, где насекомое снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Петербуржцы начали обращаться к специалистам после укуса клещей еще с периода мартовских праздников. 

Фото: pxhere

Теги: клещи в петербурге, роспотребнадзор по петербургу
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии