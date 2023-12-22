За неделю в Петербурге от клещей пострадали 18 человек

Шесть случаев укуса зарегистрировано в черте города: в Красносельском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах.

В период с 29 марта по 4 апреля 2024 года в медицинские учреждения Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что от клещей пострадали семь детей в возрасте до 17 лет. Шесть случаев укуса зарегистрировано в черте города: в Красносельском, Петродворцовом, Приморском и Пушкинском районах. Кроме того, двое заболели клещевым боррелиозом.

В рамках плановой вакцинации в Петербурге за неделю привили против клещей 3,8 тыс. человек, в том числе – 879 детей.

При присасывании клеща важно срочно обратиться в ближайший травматологический пункт, где насекомое снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Петербуржцы начали обращаться к специалистам после укуса клещей еще с периода мартовских праздников.

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