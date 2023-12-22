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Петербуржцы начали обращаться к медикам после укуса клещей
Сегодня, 12:40
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Петербуржцы начали обращаться к медикам после укуса клещей

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В основном люди стали обращаться за помощью медиков после мартовских праздников.

В Петербурге появились первые укушенные клещами граждане. Об этом рассказали в городском Комитете по здравоохранению.

С начала этого года в Городской вирусологический центр Клинической инфекционной больницы имени Боткина уже поступило на исследование 9 клещей. Первые два клеща попали в лабораторию еще 13 и 17 февраля. Но в основном люди стали обращаться за помощью медиков после мартовских праздников. У всех обследованных кровососущих анализы на клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции оказались отрицательные.

Однако медики напоминают, что при укусе клеща необходимо обратиться в ближайший травматологический пункт, где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Также отмечается, что, если вакцинация от клещевого энцецалита не была пройдена осенью, сейчас самое время сделать прививку. Врачи отмечают, что вакцинация от клещевого энцефалита – процесс долгий, она состоит из нескольких этапов. Чтобы вакцина подействовала,  потребуется минимум две недели.

Фото: Комздрав

Теги: клещи, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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