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В Петербурге стартовал сезон вакцинации от клещевого энцефалита
Сегодня, 12:17
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В Петербурге стартовал сезон вакцинации от клещевого энцефалита

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В апреле в городе проснутся клещи.

В Петербурге началась подготовка к сезону клещей. Жителе призывают пройти вакцинацию. Об этом сообщили в tg-канале "Роспотребнадзор Санкт-Петербург".

Клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной: уже в апреле нужно быть полностью готовыми к встрече с ними. 

Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга

Если вакцинация не была пройдена осенью, сейчас самое время сделать прививку. Врачи отмечают, что вакцинация от клещевого энцефалита – процесс долгий, она состоит из нескольких этапов. Чтобы вакцина подействовала,  потребуется минимум две недели.

V 1 — в выбранный день (в любое время года), 
V 2 — через 1-5 месяцев в зависимости от вакцины, 
V 3 — через 12 месяцев, 
RV — каждые 3-5 лет.

Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга

Специалисты рассказали, чем опасен клещевой энцефалит. Летальность достигает 25 процентов. У 10 процентов заболевших развиваются осложнения: парезы, психические расстройства личности, эпилепсия. Кроме того, энцефалит вызывает поражение центральной нервной системы.

Ранее мы писали, что в Первой детской больнице спасли 13 детей с МА.

Фото: Pxhere

 

Теги: вакцинация, здоровье, клещи, насекомые, энцефалит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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