В Петербурге стартовал сезон вакцинации от клещевого энцефалита

В Петербурге началась подготовка к сезону клещей. Жителе призывают пройти вакцинацию. Об этом сообщили в tg-канале "Роспотребнадзор Санкт-Петербург".
Клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной: уже в апреле нужно быть полностью готовыми к встрече с ними.
Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга
Если вакцинация не была пройдена осенью, сейчас самое время сделать прививку. Врачи отмечают, что вакцинация от клещевого энцефалита – процесс долгий, она состоит из нескольких этапов. Чтобы вакцина подействовала, потребуется минимум две недели.
V 1 — в выбранный день (в любое время года),
V 2 — через 1-5 месяцев в зависимости от вакцины,
V 3 — через 12 месяцев,
RV — каждые 3-5 лет.
Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга
Специалисты рассказали, чем опасен клещевой энцефалит. Летальность достигает 25 процентов. У 10 процентов заболевших развиваются осложнения: парезы, психические расстройства личности, эпилепсия. Кроме того, энцефалит вызывает поражение центральной нервной системы.
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Фото: Pxhere
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