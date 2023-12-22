В Петербурге стартовал сезон вакцинации от клещевого энцефалита

В апреле в городе проснутся клещи.

В Петербурге началась подготовка к сезону клещей. Жителе призывают пройти вакцинацию. Об этом сообщили в tg-канале "Роспотребнадзор Санкт-Петербург".

Клещи просыпаются от зимней спячки ранней весной: уже в апреле нужно быть полностью готовыми к встрече с ними. Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга

Если вакцинация не была пройдена осенью, сейчас самое время сделать прививку. Врачи отмечают, что вакцинация от клещевого энцефалита – процесс долгий, она состоит из нескольких этапов. Чтобы вакцина подействовала, потребуется минимум две недели.

V 1 — в выбранный день (в любое время года),

V 2 — через 1-5 месяцев в зависимости от вакцины,

V 3 — через 12 месяцев,

RV — каждые 3-5 лет. Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга

Специалисты рассказали, чем опасен клещевой энцефалит. Летальность достигает 25 процентов. У 10 процентов заболевших развиваются осложнения: парезы, психические расстройства личности, эпилепсия. Кроме того, энцефалит вызывает поражение центральной нервной системы.

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