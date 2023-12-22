Кулинары поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу

Piter.tv подготовил подборку рецептов вкусных и не совсем обычных блинчиков.

Масленица – один из самых радостных и веселых праздников. Её отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед ним. Масленичная неделя в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, и продлится по воскресенье, 17 марта. С 18-го числа верующие начинают соблюдать Великий пост. Одна из традиций Масленицы – выпечка блинов. В народе считается, что они символизируют солнце. Piter.tv подготовил подборку рецептов блинчиков с необычными начинками.

Историк-кулинар Анна Федорова предложила необычный рецепт – блинчики с филе мойвы.

Блинчики с филе мойвы

Фото: Анна Федорова

Ингредиенты:

– 2,5 стакана муки

– 1 стакан воды

– 1 яйцо

– 0,5 килограмма мойвы

– Растительное масло

– Соль

– Перец

Как приготовить:

Муку просеиваем через сито, добавляем яйцо, воду, соль, перец. Замешиваем тесто для блинчиков миксером или венчиком. Оно должно быть достаточно густое.

Мойву чистим: откручиваем голову, из вспоротого брюшка вынимаем все внутренности и хребет. Должно остаться только филе, можно даже с кожицей.

Моем рыбку в проточной воде. А теперь рвем это филе руками! Прям так – на части разной величины, и кидаем кусочки в тесто. Все тщательно перемешиваем.

Разогреваем сковородку, выпекаем блинчики. Они могут быть по три-четыре штуки на одной сковородке – как оладушки – только чуть потоньше. Каждая сторона – до прожаренного золотистого цвета.

Такие блинчики очень хороши со сметанкой. Ну, а кто любит – можно и с майонезом.

Руководитель лаборатории "Lab. Vaibe" Екатерина Лобачева предложила несколько своих вариантов блинов на Масленицу.

Блины из гречневой муки с начинкой из куриных сердечек

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Ингредиенты:

– 250 грамм гречки

– 300 мл тёплого молока

– 2 яйца

– 2 столовые ложки подсолнечного масла

– 1 ст. ложка сахара

– Соль

– 500 граммов куриных сердечек

– 2 шт репчатого лука

Как приготовить:

Приготовление теста: Промытую и высушенную гречку промолоть в кофемолке. В миску налить теплое молоко, добавить 2 яйца, 2 столовые ложки подсолнечного или другого растительного масла, столовую ложку сахара и щепотку соли, все размешать до однородной массы. Медленно всыпать гречневую муку. Должна получиться однородная блинная масса, из которой жарим блины.

Приготовление начинки: Куриное сердце отварить и измельчить в блендере ( можно и мелко нарезать). Репчатый лук порезать и поджарить, затем добавить измельченное сердце, посолить и поперчить по вкусу. Получившуюся массу разбавить бульоном, чтобы масса была по консистенции, как паштет. В готовые блины завернуть получившуюся начинку.

Блинчики с курицей и манго

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0 и носит иллюстративный характер)

Ингредиенты:

– 400 мл тёплого молока

– 3 куриных яйца

– 2 ст. ложки растительного масла

– Соль

– 1 ст. ложка сахара

– 500 граммов куриного филе

– 1 шт репчатый лук

– Сырое или консервированное манго

– 50 мл сливок

– 1 ст.ложка мёда

1 чайная ложка карри

Как приготовить:

Приготовление теста: В тёплое молоко разбиваем 3 куриных яйца, добавляем растительное масло, щепотку соли, сахар, всыпаем порционно муку и размешиваем до однородной массы. Жарим блины.

Приготовление начинки: Филе отварить, нарезать брусочками или небольшими кусочками, обжарить на сковороде мелко нарезанную луковицу и мясо на маленьком кусочке сливочного масла, чтобы слегка зарумянилось мясо. Выключаем сковороду. К мясу добавляем манго (сырое или консервированное), нарезанное примерно такими же кусочками. Добавляем сливки, 1 ст.л. меда и 1 ч.л. карри, все перемешиваем аккуратно. Начинка готова. В готовые блины заворачиваем начинку.

Блины с креветками

Фото: unplash (носит иллюстративный характер)

Ингредиенты:

– 400 мл тёплого молока

– 3 куриных яйца

– 4 ст. ложки растительного масла

– Соль

– 1 ст. ложка сахара

– 400 граммов королевских креветок

– 2-3 ст.ложки соевого соуса

– 2 ст.ложки гранатового соуса

– 2 ст.ложки лимонного сока

– 1 ст.ложка меда

– 5-6 зубчиков чеснока

Как приготовить:

Свежие, желательно, королевские креветки заливаем водой и доводим до кипения, сливаем воду и даем креветкам остыть. Остывшие креветки разделываем. В креветочное мясо наливаем соевый соус, гранатовый соус, лимонный сок, добавляем мед и 5-6 зубчиков чеснока. Всю массу перемешать. В сковородку налить масло, поджарить креветочную 1-2 минуты, не выпаривая всю жидкость. Креветки должны получиться сочными, красно-коричневатого оттенка. Начинка готова. Заворачиваем в блины (рецепт блинов есть выше).

Блины с вялеными помидорами и базиликом

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0 и носит иллюстративный характер)

В классические приготовленные блины заворачиваем начинку: 300 граммов творожного сыра (можно любой другой сыр), добавляем 100 граммов вяленых томатов, 1 чайную ложку сушеного базилика, можно листья свежего базилика (1\2 пучка), 2-3 зубчика чеснока сдавить через чесночницу. Если надо, подсолить по вкусу.

Также вы можете посмотреть рецепты блинного торта с олениной и топленой сметаной, медовых и ягодных блинчиков.

Главное фото: unsplash