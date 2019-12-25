В Петербурге стартовала Неделя борьбы против рака молочной железы

Это одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин, но при раннем выявлении оно успешно лечится.

С 12 по 19 октября в Петербурге проходит Неделя борьбы против рака молочной железы. Главная цель акции – повысить информированность женщин о профилактике и важности раннего выявления заболевания. В медицинских учреждениях города организованы специальные акции, где можно пройти комплексное обследование и получить консультации врачей.

Рак молочной железы – одно из самых распространённых онкологических заболеваний у женщин, но при раннем выявлении он успешно лечится. За последние годы в Петербурге значительно выросла доля случаев, выявленных на ранних стадиях. Во многом — благодаря диспансеризации.

График бесплатных обследований:

15 и 16 октября с 16:00 до 20:00 – акция на "Территории здоровья" в ТРК "Заневский каскад". Пройти обследование можно без предварительной записи.

15 октября с 10:00 до 14:00 – общегородская акция "Я просто хочу знать" в Центре амбулаторной онкологической помощи Мариинской больницы и в Клинико-диагностическом центре Городской больницы №40. Для участия нужно отправить заявку на электронную почту (callcenter@mariin.ru для Мариинской больницы и site@gb40.ru для ГБ №40). В теме письма необходимо указать "Я просто хочу знать – 2026", а в тексте — ФИО, дату рождения и контактный телефон. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

21 и 28 октября с 9:00 до 16:00 – Онкоцентр имени Н.П. Напалкова. Запись осуществляется через личные сообщения в официальной группе Онкоцентра во ВКонтакте (требуются полные ФИО, дата рождения и телефон).

Обследования проводят онкологи, маммологи, реабилитологи, химиотерапевты и психологи. В первую очередь врачи приглашают женщин старше 40 лет, а также тех, у кого есть отягощённая наследственность или личный анамнез.

За последние 10 лет ранняя выявляемость рака молочной железы в Петербурге демонстрирует положительную динамику. В 2025 году было выявлено 3821 заболевание, при этом 78% случаев обнаружены на I–II стадиях (для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял 67,5%). За 9 месяцев 2026 года в рамках диспансеризации выявлено 528 случаев, из них 469 – на ранних стадиях. Это значит, что сотни женщин получили своевременное лечение и шанс на полное выздоровление.

Специалисты напоминают: самообследование молочных желёз и регулярная маммография входят в стандарты профилактической медицины. Снизить риск заболевания также помогают контроль массы тела, ограничение алкоголя и физическая активность.

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Фото: Piter.TV