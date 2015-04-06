"Ведомости": ЦИК одобрил агитацию на маркетплейсах

Эксперты разъяснили права кандидатов на выборах.

Кандидаты и политические партии на российской территории будут вправе проводить собственную агитацию на маркетплейсах. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Центрального избирательного комитета. Эксперты из надзорного ведомства пояснили, что кандидаты самостоятельно могут определять содержание, формы и методы для проведения агитации, а также проводить ее и привлекать для ее проведения иных лиц.

Полагаем, кандидаты и избирательные объединения вправе заключать гражданско-правовые договоры с маркетплейсами на размещение агитационных материалов при условии соблюдения <...> требований законодательства о выборах. пресс-служба ЦИК РФ

