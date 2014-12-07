Володин запустил опрос о сокращении англицизмов в общественных местах

С 1 марта 2026 года заработал федеральный закон, направленный на защиту русского языка.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил среди своих подписчиков в национальном мессенджере Max опрос о том, заметили ли они те сокращение англицизмов и надписей на иностранных языках после вступления в законную силу с 1 марта федерального требования, обязывающего компании использовать русский язык на всех вывесках, указателях, меню и рекламных конструкциях. Среди предложенных вариантов ответа для граждан - "да", "нет" и "все равно".

(Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания). Решил узнать ваше мнение: заметили ли вы, что в общественных пространствах городов стало меньше англицизмов и надписей на иностранных языках? Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что закон о защите русского языка российский президент Владимир Путин подписал 24 июня 2025 года. В тексте документа говорится о том, что дополнительно на вывесках, указателях и рекламе могут быть использованы государственные языки республик или другие языки народов страны, но при этом информация на этих языках должна быть идентична той информации, что размещена на русском.

