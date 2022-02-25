Беглов и Памфилова обсудили подготовку Петербурга к выборам-2026

Губернатор заверил главу ЦИК в полной готовности города к сентябрю.

Губернатор Александр Беглов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой, чтобы обсудить подготовку Санкт-Петербурга к масштабным выборам 2026 года. В единый день голосования в сентябре жителям города предстоит избрать депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и нескольких муниципальных советов. Об этом пишет КП Петербург.

В ходе беседы Александр Беглов подчеркнул, что весь 2025 год был посвящен подготовительной работе к важнейшей избирательной кампании. Он поблагодарил руководителя ЦИК за методическую помощь и внимание к потребностям мегаполиса.

Элла Памфилова дала высокую оценку преобразованиям в организации электоральных процессов, произошедшим в Северной столице в последнее время. Она акцентировала внимание на конструктивном диалоге с правительством города. Техническая подготовка к голосованию уже вышла на финишную прямую. В городе будет развернуто около 2 тысяч избирательных участков, где смогут проголосовать более 4 миллионов петербуржцев.

Финансовое обеспечение кампании существенно возросло: в городском бюджете на 2026 год заложено более одного миллиарда рублей, что на 280 миллионов превышает расходы на предыдущие выборы в 2024 году.

